Tor Bella Monaca, Capodanno col botto: fatte esplodere 6 campane del vetro con i fuochi d’artificio

Ancora atti vandalici sotto Capodanno nel territorio di Roma. In situazioni che hanno toccato tutta la Capitale, in quartieri come Ostia, il Verano o Villa Gordiani, non è rimasta estranea a questi fenomeni un’altra zona capitolina: Tor Bella Monaca. A segnalare gli episodi vandalici, ai danni delle campane del vetro di AMA, è Marco Doria, ex delegato all’Ambiente per il VI Municipio di Roma Capitale. Nel suo giro per denunciare il degrado del quartiere, sono sei le campane del vetro fatte esplodere.

Doria: “Sei campane del vetro fatte esplodere a Tor Bella Monaca”

Marco Doria oggi si è soffermato sugli atti di vandalismo perpetrati sui mezzi della raccolta rifiuti nella notte di Capodanno. Qualche delinquente, infatti, avrebbe introdotto esplosivi e fuochi pirotecnici all’interno di questi speciali secchioni per il vetro, facendoli di fatto bruciare ed esplodere dall’interno. La scena immortalata è raccapricciante: contenitori amputati della loro base, saltata o sciolta con calore delle fiamme, facendo spargere sul manto stradale centinaia di bottiglie in vetro.

In alcuni spazi verdi immortalati da Doria, si vedono i mozziconi di quelli che dovevano essere raudi. Fuochi pirotecnici, ma molto pericolosi nel loro utilizzo. Infatti, una loro esplosione non solo può gravemente danneggiare oggetti, in questo caso beni pubblici, ma anche procurare seri infortuni alle persone o gli animali. Una situazione che demarca il profondo degrado in cui versa Tor Bella Monaca, al pari degli altri territori romani, dove l’ordinanza di Capodanno del sindaco Roberto Gualtieri non ha evitato l’esplosione di questi fuochi.

A Tor Bella Monaca, Marco Doria ha immortalato i cassonetti fatti esplodere sulle seguenti strade: ben due campane su via dell’Archeologia; una in via Battista Scozza e un’altra su via Brandizzi; un altro contenitore infine su via Ferdinando Quaglia. Situazioni che il Comune di Roma dovrà risolvere, con la sostituzione di questi contenitori del vetro.