Trigoria, a spasso con la droga: arrestata coppia stupefacente

Ancora un arresto, stavolta “di coppia”, da parte dei carabinieri nell’ambito delle attività di controllo contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nei vari quartieri di Roma. Sono stati i Carabinieri della Stazione di Tor de’ Cenci, durante uno dei controlli stradali di prassi, a cogliere sul fatto due persone, un uomo e una donna, che viaggiavano a bordo di un’auto con a bordo della droga pronta per essere spacciata.

Trovate sostanze stupefacenti durante un controllo stradale a Roma

I militari stavano svolgendo i regolari controlli di routine su veicoli a campione, quando durante una delle procedure di verifica si sono imbattuti in una vettura, in via Trigoria, nella quale hanno rinvenuto uno zainetto contenente un panetto di hashish del peso di 45 grammi e un secondo panetto del peso di 120 grammi di crack. Alla guida del veicolo un ragazzo tunisino di 20 anni, accompagnato da una 44enne italiana. Entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali, emersi durante l’identificazione personale dei due soggetti convolti. Nel corso della medesima perquisizione sono stati rivenuti, inoltre, nella fodera e nelle tasche del giubbotto del 20enne, altri 2.6 grammi di crack in pezzetti e circa 1160 euro in contanti, probabilmente attribuinili ad una pregressa attività di spaccio.

Altri casi analoghi: la situazione nella Capitale

Sono sempre più frequenti notizie del genere. Solo pochi giorni fa, infatti, l’ennesimo caso di spaccio a Roma. La droga, questa volta, veniva venduta sui social. Nel mirino proprio la piattaforma più in voga tra i giovanissimi e non: Instagram. Gli accordi, infatti, avvenivano nella chat di uno dei social media più utilizzati al mondo; le conversazione sono state rintracciate dai carabinieri della stazione di Roma Madonna del Riposo, che hanno intercettato quattro minorenni, attivi nella Capitale, soprattutto nella zona di Cipro (metro A). Il dato sconcertante risulta essere sempre lo stesso, l’età dei ragazzi e ragazzini coinvolti.

