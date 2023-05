Roma, appuntamenti su Instagram per lo scambio di droga: ragazzini fermati con 1kg di hashish

Usavano i social network, in particolar modo Instagram, non solo per pubblicare foto, video, per ‘acchiappare’ like e fare scorta di commenti. No, loro usavano quella piattaforma per spacciare la droga, per mettersi d’accordo e per incontrarsi a Roma, nel parcheggio della stazione metropolitana Cipro, lì dove avveniva lo ‘scambio’ della sostanza stupefacente. Pensavano di farla franca, di essere dei ‘pusher’ meno tradizionali, ma si sbagliavano perché i Carabinieri della stazione di Roma Madonna del Riposo li hanno rintracciati. E loro, quattro minorenni, ora sono indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo ‘scambio’ di droga tra ragazzini sui social

I quattro ragazzini, tre di 16 anni e uno di 14, sono stati sorpresi dai Carabinieri nell’area del parcheggio della stazione metropolitana Cipro mentre cedevano 30 g di hashish a un loro coetaneo, poi identificato e segnalato alla Prefettura di Roma come assuntore. L’acquisto di droga era stato concordato sui social: lì, su quella piattaforma, si erano messi d’accordo, lì si erano dati appuntamento.

L’arresto

I ragazzi, bloccati per un controllo dai Carabinieri, avevano nelle tasche un 1 kg di hashish e 190 euro in contanti, sicuramente provento di pregressa attività illecita. Ma avevano con sé anche un bilancino di precisione e due coltelli utilizzati per il taglio dello stupefacente. I quattro sono, quindi, stati arrestati e portati presso il centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli: ora sono a disposizione della procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori. Baby spacciatori che utilizzavano metodi ‘nuovi’ rispetto a quelli tradizionali. E che pensavano di aggirare i controlli, di usare internet per vendere la droga e racimolare denaro.