Roma, completamente ubriaco semina il panico in due bar, poi aggredisce i carabinieri

Scene di ordinaria follia a Roma, dove ieri mattina intorno alle 11:00 un uomo ha seminato il panico in via della Magliana. L’uomo, in preda a una forte agitazione, è entrato in un bar e, dopo aver consumato diversi alcolici, ha iniziato ad aggredire i clienti. Tavolini rovesciati, paura tra gli avventori, poi l’uomo è uscito – senza pagare – per il sollievo dei clienti, alcuni dei quali erano ormai fuggiti per lo spavento.

Ma l’uomo, residente nel quartiere, una volta fuori ha preso di mira un locale a poca distanza, il bar Mazzaroni. E’ entrato anche qui ed ha iniziato a disturbare i clienti, pensando di poter ripetere la scena appena fatta nel bar accanto.

Il racconto del titolare

“Per fortuna so come trattare con questo tipo di persone – ha raccontato il titolare – Ho capito subito che era un po’ troppo su di giri. Ho visto che stava disturbando i clienti. Sono riuscito a fargli bere un caffè. Lui ovviamente mi aveva chiesto degli alcolici, che non gli ho dato. Poi, con fermezza, sono riuscito a portarlo fuori. Nel frattempo erano arrivati i carabinieri”.

L’uomo era ancora molto agitato e, alla vista dei militari della Stazione di Villa Bonelli e del Nucleo Radiomobile, ha provato a opporre resistenza. Non voleva infatti salire in auto e i militari hanno fatto fatica a farlo montare: scalciava e si aggrappava agli sportelli e ai carabinieri, cercando di sgaiattolare. Alla fine, a fatica, i carabinieri sono riusciti a farlo sedere.

Intossicazione alcolica

I militari, vedendo lo stato alterato del soggetto, hanno richiesto anche l’intervento del 118. L’uomo è stato portato al S. Camillo per un’intossicazione alcolica.