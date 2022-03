Ucraina, un treno per la pace: la metro A di Roma si colora di giallo e blu (FOTO)

Ucraina. Una sorpresa, questa mattina, sulla linea A della metropolitana di Roma, per i pendolari in viaggio. E, una volta tanto, non si tratta delle solite ”sorprese” mattutine di Atac. I vagoni del treno sotterraneo sono diventati bicolore, e non sono colori qualsiasi. Sono il giallo e il blu sfavillanti della bandiera ucraina, per manifestare tutto il sostegno nei confronti di coloro che, proprio in questo istante, stanno soffrendo per la tragica guerra in atto.

Il treno di Atac per la pace in Ucraina

Tra i sedili dei passeggeri, e le pareti dei vagoni, si legge a chiare lettere la parola “Pace”, riportata nelle due lingue: italiano e ucraino. “Sulla linea A della metropolitana di Roma Capitale viaggia un treno vestito con i colori della bandiera Ucraina per esprimere la nostra solidarietà nei confronti di tutto il popolo ucraino e dire basta alla guerra”. Così spiega Atac in un messaggio su Facebook.