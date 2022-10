Una panchina coi colori dell’UE per David Sassoli nel II Municipio di Roma

Installata a Roma una panchina in ricordo di David Sassoli, noto giornalista italiano oltre che Presidente del Parlamento Europeo tra 2019 e il 2022. L’ornamento urbanistico verrà posizionato su largo Ettore Marchiafava, una zona del II Municipio a pochi passi dall’Università “La Sapienza” e da piazza Bologna. La panchina, vista dal nostro giornale in anteprima, è verniciata coi colori dell’Unione Europea: tutta blu, con una placca dov’è raffigurata la bandiera della Comunità Europea e una targhetta, sulla destra, che commemora la figura dell’ex europarlamentare del Partito Democratico.

La panchina verrà inaugurata dalle istituzioni del II Municipio, oggi alle ore 14.00. La panca avrà anzitutto un valore simbolico all’interno del quartiere, considerato come già in passato largo Marchiafava abbia visto problemi di decoro. Solo sotto il punto delle panchine, molte sono rotte per mancanza di manutenzione e usura nel tempo. Ecco perché più di qualche cittadino, vista la nuova installazione, ne ha chieste altre uguali per sostituire quelle vecchie presenti sulla piazzetta pedonale a pochi passi dal Policlinico Umberto I.

La storia di questa panchina installata a Roma

L’idea di una panchina in onore di David Sassoli, nasce principalmente per due motivi. Anzitutto, un forte legame tra il noto giornalista e il territorio del II Municipio, con in particolare la zona di piazza Bologna. Poi, la necessità di sostituire una panchina rotta su largo Ettore Marchiafava. Meno di un anno fa, infatti, durante le potature della piazza pedonale venne distrutta, in maniera irreparabile, una panca per la caduta di un grosso ramo. All’epoca, subito l’episodio venne segnalato dal signor Gianluca Margiotta, che oltretutto espresse la necessità di una simile installazione nella zona poiché altre panchine qui erano rotte o vandalizzate.

Il documento arriva nelle mani di Marco Dolfi, giovane consigliere classe ’92 di Azione nel II Municipio. L’eletto, oltre a chiedere la sostituzione della panchina in Consiglio municipale, prova ad alzare l’asticella della sua richiesta: dedicare l’installazione alla figura di David Sassoli. Questo un intellettuale, oltre che politico, cui Dolfi è molto legato e al quale ammette di ispirarsi nella propria azione politica sul II Municipio.