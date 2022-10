Roma, ambientalisti di nuovo sul piede di guerra: bloccata la Colombo

Gli era stato fatto divieto di tornare a Roma. Gli ambientalisti avevano ricevuto un foglio di via per un periodo da 6 mesi a un anno, dopo la manifestazione di giovedì, eppure ancora oggi, 21 ottobre 2022, sono tornati a manifestare sulla Cristoforo Colombo e hanno bloccato il traffico. È stato necessario l’intervento della Polizia per far spostare gli ambientalisti e consentire al traffico di defluire.

Già ieri, infatti, avevano interrotto il traffico Grande Raccordo Anulare. Una protesta sulla quale la Procura ha deciso di aprire un fascicolo, di indagare su quei blocchi della circolazione. Un’indagine per interruzione di pubblico servizio e manifestazioni non autorizzate che si sperava potessero dirimere gli ambientalisti da organizzare altre forme di protesta senza autorizzazioni, così come successo oggi che hanno, un’latra volta bloccato il traffico, stavolta sulla Cristoforo Colombo.

Cosa è successo

Volevano sensibilizzare politici e cittadini sulla necessità di accelerare sull’energie rinnovabili e chiedere l’interruzione dell’uso di combustibili fossili Per queste ragioni stamattina intorno alle 9 gli ambientalisti di Ultima Generazione hanno chiuso il passaggio agli automobilisti diretti a Porta Ardeatina. Un’opera di sensibilizzazione a tutela dell’ambiente che ha creato il caos nella viabilità di zona. La Colombo è rimasta totalmente bloccata fino a quando gli agenti di Polizia non sono intervenuti per far spostare i manifestanti.