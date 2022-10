Roma, gli attivisti bloccano le strade. La procura: ‘Interruzione di pubblico servizio’

Loro lo avevano detto, lo avevano annunciato sui social. E dalle parole sono passati ai fatti: gli attivisti di Ultima Generazione, quelli che in questi giorni stanno scendendo in strada e stanno bloccando le arterie della Capitale al grido di ‘no gas no carbone’, non si fermano. Proprio ieri, infatti, hanno interrotto il traffico sul Grande Raccordo Anulare, tra rabbia e indignazione degli automobilisti, quelli che sono rimasti fermi, incolonnati con le loro auto. Ora, però, la procura ha deciso di aprire un fascicolo, di indagare su quei blocchi della circolazione.

Indagine sui blocchi della circolazione degli attivisti

Nei provvedimenti si parla di interruzione di pubblico servizio, di manifestazioni non autorizzate. D’altra parte, gli attivisti avvisano sì gli ospedali, lasciano passare i mezzi di soccorso, ma di fatto bloccano le strade. Ieri sul Raccordo il traffico è andato in tilt tra Ostiense e Ardeatina. Da una parte la protesta degli ambientalisti, dall’altra la rabbia degli automobilisti, che non riescono a capire perché debbano manifestare proprio lì, in strada, creando disagio a loro.

Cosa chiedono gli ambientalisti

La scienza ci ha già detto che siamo in un’emergenza e cosa dobbiamo fare per garantirci un futuro: smettere immediatamente di investire nelle energie fossili. Le azioni di disobbedienza civile si fermeranno solo quando le nostre richieste verranno accolte dai politici” – hanno spiegato a gran voce gli attivisti. Loro che con gli stessi slogan, i fratini gialli o arancioni, si siedono al centro della carreggiata, formano una schiera. E non lasciano passare nessuno. Loro che ieri, così come in tutte le altre manifestazioni non autorizzate, sono stati identificati e portati via dalla Polizia. Ora, però, la procura ha deciso di indagare.