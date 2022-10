Roma, ennesimo blitz ambientalista sulle strade: traffico in tilt sulla Salaria

Da un po’ di tempo non protestavano, non scendevano in piazza e non bloccavano le strade della Capitale. Questa mattina, però, lo hanno rifatto: gli attivisti di Ultima Generazione hanno preparato qualche cartellone, con gli slogan che si ripetono, e hanno bloccato la Salaria, all’altezza dell’Urbe. Creando non pochi disagi agli automobilisti, che anche oggi si trovano bloccati nel traffico.

Attivisti bloccano Roma

“Ricominciano i blocchi del traffico nella Capitale” – hanno detto chiaramente gli attivisti, che sui profili social hanno pubblicato i video. Loro seduti a terra, lo striscione, e la schiera di auto ferme, con il traffico paralizzato. “No gas, no carbone” – continuano a ripetere a gran voce, nonostante la Polizia cerchi di portarli via dalla strada. Ma loro non si fermano.

Traffico in tilt

Le scene sono sempre le stesse. Gli slogan pure. Ma loro, già in piena estate, erano stati chiari: dalle parole sarebbero passati ai fatti. E sono scesi davvero in strada, anche questa mattina. Lo faranno fino a quando le loro richieste non verranno ascoltate, fino a quando il Governo non bandirà un nuovo progetto di estrazione di combustibili fossili. Ma tra polemiche e appelli, resta la rabbia degli automobilisti, che anche oggi si trovano nel traffico per quella piccola protesta non programmata. Sul posto gli agenti di Polizia e i caschi bianchi, che stanno cercando di liberare la strada. E portare via i manifestanti. Che, probabilmente, non si fermeranno qui e non si arrenderanno.