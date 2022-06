Attivisti bloccano il GRA per la terza volta: traffico paralizzato, automobilisti infuriati

Sembra non esserci davvero tregua perché dalle parole e da quelle dichiarazioni ‘nuova settimana, nuovi blocchi’, gli attivisti sono passati ai fatti. E lo stanno facendo davvero perché questa di stamattina sul Grande Raccordo Anulare è la terza protesta in una settimana, con gli automobilisti che anche oggi stanno facendo i conti con disagi e ritardi proprio in un orario di punta, quando molti sono su quella strada per raggiungere il posto di lavoro.

Ambientalisti sul raccordo tra Casilina e Appia: cosa sta succedendo

Le scene sono sempre le stesse, gli slogan pure. Così come non cambia la rabbia degli automobilisti, che sono stanchi di queste proteste, che ai loro occhi non fanno altro che arrecare danni e disagi, tra traffico in tilt e code chilometriche sul Grande Raccordo Anulare. Eppure, gli attivisti non hanno nessuna intenzione di fermarsi e continuano a gridare ‘Basta Gas e Basta Carbone’, fino a quando il Governo non bandirà un nuovo progetto di estrazione di combustibili fossili.

Tra motivazioni e polemiche, resta il dissenso degli automobilisti che anche ora si trovano nel traffico, che è paralizzato.

La situazione del traffico sul GRA

Al momento, infatti, il traffico è bloccato tra Casilina e Appia per questa manifestazione non autorizzata in carreggiata interna.

(Foto di repertorio)