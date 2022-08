Vetri rotti e furti nelle auto dei turisti: arrestati

Finisce l’incubo per i turisti di Anguillara Sabazia. Da qualche tempo infatti i Carabinieri ricevevano segnalazioni per furti su autovettura, in particolare ai danni dei turisti che parcheggiavano su via Trevignanese per andare in spiaggia.

Sopresi a infrangere i finestrini delle auto parcheggiate

I carabinieri hanno organizzato un servizio di osservazione nel corso del quale hanno notato due soggetti avvicinarsi con aria furtiva ad un’autovettura parcheggiata. I due, dopo avere infranto un finestrino laterale del veicolo, sono stati sorpresi a impossessarsi di un trolley e a tentare di allontanarsi immediatamente. Sono stati inseguiti e raggiunti dai Carabinieri, che li hanno bloccati e perquisiti.

Si tratta di due uomini di 29 e 38 anni. I Carabinieri hanno rinvenuto in loro possesso due cassette degli attrezzi e un trapano, risultate provento di furto perpetrato poco prima con le medesime modalità. Il tutto è stato restituito al legittimo proprietario.

Dopo una notte passata in camera di sicurezza, i ladri sono stati sottoposti a giudizio con rito direttissimo presso il Tribunale di Civitavecchia, dove il loro arresto è stato convalidato, applicando la misura della custodia cautelare in carcere.