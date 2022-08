Anguillara, vietato girare in bikini in centro: arrivano le prime multe

Vietato girare in costume da bagno sul lungolago. È questo quanto disposto da un’ordinanza in vigore nel comune di Anguillare Sabazia, località che si affaccia sul lago di Bracciano. In nome del decoro pubblico gli agenti della Polizia Locale continuano a sanzionare tutti coloro che non rispettano quanto imposto dall’ordinanza.

Leggi anche: Roma, bagno nudi a Piazza Venezia: i vandali hanno i minuti contati, shopping e bancomat…

Anguillara, divieto di girare in costume: le parole del sindaco

Firmata dal primo cittadino Angelo Pizzigallo, l’obiettivo dell’ordinanza che stabilisce il divieto di girare in costume nel comune di Anguillara ‘é quello di assicurare un’estate serena ai residenti ed ai turisti, garantire la sicurezza e tutelare il decoro urbano. Il provvedimento è volto a migliorare una situazione che altrimenti resterebbe fuori controllo e ad evitare comportamenti che vengono avvertiti dalla comunità come contrari al decoro e alla decenza’, conclude Pizzigallo.

Turismo incontrollato

Un provvedimento che mira dunque a porre un freno al turismo cosiddetto ‘selvaggio’ ed incontrollato che negli ultimi anni ha preso piede, anima Anguillara. Sempre più frequenti infatti le scene di persone che girano in bikini e infradito o anche a torso nudo per il centro storico e vicino alle abitazioni. Qualcuno prova anche ad entrare ‘vestito’ così in locali e ristoranti. Sarà la volta buona per mettere la parola fine a simili comportamenti?