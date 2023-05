«Dacci i soldi o fai una brutta fine»: finanziere aggredito a San Lorenzo insieme alla figlioletta

Roma. Momenti di paura per un finanziere e per sua figlia di undici anni. Erano in strada nel quartiere San Lorenzo quando il finanziere è stato aggredito da due uomini armati di coltello. In un’intervista al Corriere della Sera, l’uomo ha spiegato che nonostante appartenga ad un corpo delle forze dell’ordine in quei concitati momenti ha temuto per l’incolumità di sua figlia.

Il finanziere aggredito in strada insieme alla figlia

I fatti sono avvenuti lo scorso 13 maggio. Il finanziere sua figlia si trovavano nella zona in quanto stavano andando al cena dal fratello che abita proprio al centro del quartiere San Lorenzo. “Alle 23 siamo usciti per rientrare a casa e ci siamo incamminati verso piazzale Tiburtino, in strada c’era gente e i locali erano aperti. Due uomini ci sono corsi incontro, chiedendo soldi. Al mio rifiuti hanno tirato fuori due coltelli e ci hanno minacciati. Ho avuto paura di cose le sarebbe accaduto se mi avessero colpito”, queste il ricordo dell’uomo, rispetto alla vicenda che l’ha visto protagonista.

Le indagini

A fermare l’aggressione è poi intervenuto un terzo uomo che probabilmente conosceva i due uomini e li ha convinti ad andarsene. Rifugiatisi in un bar vicino, il finanziere ha poi allertato i carabinieri per segnalare loro quanto accaduto. I militari hanno raccolto la sua testimonianza ed ora sono alla ricerca dei malviventi.

Allarme sicurezza nel quartiere

Cresce intanto l’allarme sicurezza da parte dei residenti del quartiere. Non è infatti la prima volta che la zona finisce nelle mire dei malviventi. Ad esempio, solo pochi giorni fa era stata segnalata la presenza di un uomo solito ad avvicinare i bambini all’interno di un parco di quartiere. Parco vicino alle scuole e per questo spesso frequentato dai più piccoli. In una delle ultime circostanze, il 42enne – di origini indiane – aveva avvicinato un bimbo di 5 anni chiedendogli di dargli un bacio sulla guancia, il tutto sotto gli occhi imperterriti della madre che ha subito allertato le forze dell’ordine.