“Dalla campagna alla tavola, dalla vigna al bicchiere”: l’iniziativa all’Eur per valorizzare l’enogastronomia locale

Parte la prossima settimana l’iniziativa “Dalla campagna alla tavola, dalla vigna al bicchiere passando tra orti urbani e mercati“, la rassegna legata alla promozione enogastronomica dei prodotti provenienti dalla campagna romana.

Gli appuntamenti per conoscere il territorio

Tra agosto e settembre l’Associazione “Eur Torrino99”, metterà in piedi conferenze, serate culinarie e attività didattiche e promozionali al fine di far conoscere l’eccellenza enogastronomica del territorio. Un viaggio che promorrà nei Municipi romani e nei comuni del litorale iniziative per valorizzare il territorio e le realtà enogastronomiche locali dall’Eur ad Ostia, da Fiumicino fino a Cerveteri.

Il progetto si avvarrà della collaborazione di altre realtà associative, quali “Il Marforio”, i ragazzi di “Obiettivo Domani Roma” e l’Associazione “Eur Onlus”, insieme a partner di comunicazione e specialisti dell’informazione.

“Siamo entusiasti di affrontare questa avventura anche perché la promozione territoriale rientra tra gli obiettivi della nostra realtà sociale”, dichiara Antonello Di Nunno di “Obiettivo Domani Roma”, “La Capitale ha la necessità di promuovere le proprie eccellenze, in un meccanismo che deve anzitutto partire da un sistema turistico che le valorizzi appieno. In questo senso, siamo contenti di dare il nostro contributo”.

Le eccellenze enogastronomiche e il lavoro

Al centro dell’evento, però, non ci saranno solo i piaceri della buona tavola, ma anche gli sbocchi professionali che il settore può rappresentare per il rilancio del Made in Italy e per la crescita dell’occupazione giovanile nel nostro Paese. “L’enogastronomia locale è un’opportunità lavorativa, che crediamo vada fatta conoscere ai ragazzi adolescenti di Roma”, spiegano Andrea Rapisarda e Paolo Trotta de “Il Marforio”, “Prendiamo parte a questo progetto per il secondo anno consecutivo, quest’anno abbiamo deciso di inserire attività con le scuole per parlare di enogastronomia locale e agricoltura. Le aziende agricole sono un importante motore economico del nostro territorio, potrebbero essere d’ispirazione alle giovani generazioni per il lancio di nuove start up sul mercato imprenditoriale”.

Obiettivo: promozione e valorizzazione

“Sono contento di poter annunciare questo progetto, che allieterà l’estate 2023 per giovani e adulti con la buona cucina”, evidenziano i referenti dell’associazione “Eur Torrino99”, “La Marca” e “La Polla”, che sottolineano come con i Municipi di Roma Capitale e alcune aziende del litorale romano da tempo portino avanti atti di promozione e conoscenza, dei territori come dei prodotti che racchiudono unicità e sostenibilità ambientale.

Dallo stesso avviso una nota dei municipi IX dell’Eur e X di Ostia, con l’assessore al Sport e Cultura ambiente e commercio e la presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo, per cui “La missione dell’ente locale è quella di dare forza alle idee delle iniziative pensate dai ragazzi del territorio, oltra a sensibilizzare e sostenere con il patrocinio locale le nostre ricchezze naturali e agricole della campagna romana”. “Realtà che meritano di essere condivise con le persone, valorizzate e soprattutto portate nei mercati e nelle tavole dei cittadini della nostra città e regione, così come faremo anche con questa bella iniziativa”, concludono i consiglieri Ecca, Cucunato e Grazioli durante i lavori della commissione al IX Municipio Roma Eur.