Sagre a Roma e nel Lazio ad agosto: le date e gli appuntamenti da non perdere

A Casaprota, in provincia di Rieti, ci si tuffa nelle tradizioni della Sabina con le fettuccine ai porcini. La data da segnare in agenda è quella del 12 e del 13 agosto prossimo. Il porcino. Croce e delizia dei palati più capricciosi. Immaginatelo che annega tra fettuccine tirate a mano. Bisogna salvarlo. E allora tutti a Casaprota per la sagra più golosa della Sabina! La Sagra delle fettuccine ai funghi porcini, in programma quest’anno sabato 12 e domenica 13 agosto, rappresentano l’evento di punta del “Ferragosto Casaprotano”, una manifestazione articolata in un ricco programma di musica, sport, spettacoli e gastronomia. Ma non finisce qui! Il 14 agosto ci sarà il concerto di Paolo Belli.

La cena sotto le stelle a Castel di Tora

Rimaniamo sempre a Rieti e andiamo ora a Castel di Tora dove, il 17 agosto si cena sotto uno splendido cielo stellato.

Immerso in una natura rigogliosa e circondato dal Lago del Turano, Castel di Tora è la combinazione perfetta di storia, bellezze naturali e atmosfera autentica. È qui che torna, puntale per il suo evento post Ferragosto “Mangiando sotto le stelle” che vi attende giovedì 17, agosto ovviamente! Tra le tante bontà gastronomiche da gustare sotto il cielo stellato ci sono le Pizze Fritte, appuntamento che si ripete da ben 23 anni nel borgo sabino. Le pizze potranno essere assaporate in diverse versioni. Dolci o salate.

La 13esima edizione di Rajche a Subiaco

Al via invece il 19 e 20 agosto, la tredicesima edizione di “Rajche” a Subiaco. Pumpui, qui li chiamano cosi, sono i fiori di zucca, strozzapreti, ravioli al tartufo, gnocchi al ragù cinghiale, coratella, formaggi e ricotta di pecora. Ciambelle e bombe fritte, la pasta alla Visciola e il Salame del Ré. Vini di Lazio e Abruzzo nel bicchiere. Cin Cin! Noi abbiamo già l’acquolina in bocca!

Vi vogliamo prendere per la gola. Siamo a Subiaco il 19 e 20 agosto. L’appuntamento è con “Rajche, radici in comune”: tra poesie, stornelli, canti popolari e deliziose ricette, l’evento permetterà ai visitatori di sentirsi sublacensi per una due giorni all’ombra della Rocca Abbaziale che fu dimora dei Barberini, dei Colonna e di Lucrezia Borgia, tra i vicoli di uno dei paesi più suggestivi del Lazio.

la 35esima edizione di Mangialonga di La Morra

Chiudiamo infine il mese con la 35esima edizione di Mangialonga di La Morra. Il prossimo 27 agosto, tra vini e piatti tradizionali prende infatti il via la 35° Mangialonga di La Morra! In alto i calici. I vetri tintinnano tra lo sciabordio di Barolo, Nebbiolo, Barbera e Moscato. Ed è Mangialonga a La Morra, il 27 agosto. Cinque chilometri dedicati al buon bere. Cinquemila metri dedicati alla bellezza. Alla natura. Quella autentica, vera, fatta di filari di viti, di uomini e donne che producono anno, dopo anno, quel vino, buono e prezioso che il 27 agosto, a fiumi scenderà nei vostri calici.