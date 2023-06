Scozzese scompare a Roma: nipote vola in Italia e grazie alla Polizia riabbraccia lo zio

Era partito per un viaggio in Italia, aveva deciso di visitare il bel paese e così aveva lasciato il Galles qualche settimana fa per volare nella nostra Penisola. Il 63enne aveva salutato la famiglia annunciando che sarebbe tornato a casa il 15 giugno, Ma in quella data non è atterrato nessun aereo con a bordo l’uomo, e anche nei giorni a seguire del 63enne non c’era traccia al Cardiff International Airport.

Il 63enne non fa ritorno a casa facendo preoccupare i familiari

Con il trascorrere del tempo la preoccupazione dei familiari del 63enne è andata crescendo, finché il nipote non ha deciso di partire anche lui per l’Italia. Dalla Scozia, il giovane ha raggiunto Roma e subito dopo il Commissariato Colombo, il 21 giugno, per denunciare la scomparsa dello zio, dal quale non avevano più avuto notizie da giorni.

Le ricerche della Polizia a Roma

La segnalazione e un’accurata descrizione dell’uomo hanno indotto gli agenti ad avviare immediatamente le ricerche nella Capitale. Per fortuna i poliziotti non hanno dovuto lavorare a lungo. Una volta diramato l’identikit del 63enne anche agli altri commissariati e distaccamenti di Polizia le fitte ricerche hanno portato a trovare lo scomparso.

L’uomo è stato rintracciato nel parco Dei Caduti 19 luglio 1943

Sono stati gli agenti del Commissariato San Lorenzo a rintracciare lo scozzese nel parco Dei Caduti 19 luglio 1943. Un sollievo non solo per i familiari del 63enne, ma anche per le forze dell’ordine che, come prima cosa, hanno sottoposto l’uomo ad accertamenti di rito per verificarne le buone condizioni di salute. Solo in un secondo momento lo hanno accompagnato presso il commissariato Colombo, dove ha potuto così riabbracciare il nipote. Dopo aver fatto preoccupare i suoi cari il 63enne potrà finalmente fare ritorno a casa, in Scozia insieme al nipote che, grazie all’aiuto e alla celerità della Polizia romana, è riuscito a rintracciare in brevissimo tempo lo zio.