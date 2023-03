Roma, scomparso nel nulla a Piazza Bologna: l’appello disperato della moglie per ritrovarlo

Roma. Scomparso all’improvviso senza lasciare nessuna traccia. Disorientato, senza telefono o altro strumento con sé con il quale poterlo rintracciare. L’appello disperato per poterlo ritrovare arriva direttamente da sua moglie, con un messaggio sul gruppo Facebook del quartiere di riferimento: Piazza Bologna.

Jean scomparso a Piazza Bologna

La scomparsa si è verificata all’improvviso nella giornata di ieri, sabato 25 marzo 2023, quando la donna ha iniziato a temere per la sua assenza. Stando alla sua testimonianza, l’ultimo avvistamento dell’uomo sarebbe avvenuto intorno all’ora di pranzo di ieri, precisamente in via Lanciani. Dopo quest’ultimo avvistamento, poi, l’uomo sembrerebbe essersi dissolto nel nulla, senza lasciare nessuna traccia dietro si sé, o indizio che possa aiutare nelle ricerche. Quando si tratta di casi di sparizione, il tempo è un fattore fondamentale, cruciale. Man mano che passano le ore e i giorni, diventa sempre più difficile poter rintracciare la sua posizione, dal momento che il soggetto, probabilmente disorientato come afferma anche sua moglie, potrebbe nel frattempo aver percorso svariati chilometri in qualsiasi direzione.

L’appello disperato della moglie

E dunque, proprio queste ore risultano fondamentali per poter incrementare le possibilità di ritrovamento. Per tale ragione, anche noi della redazione vogliamo offrire quanta più copertura possibile per poter aiutare nelle ricerche. Ecco di seguito l’appello lanciato dalla moglie di Jean per poterlo ritrovare, c’è bisogno della massima condivisione: ”Stiamo cercando mio marito, si è allontanato sabato all’ora di pranzo da via Lanciani è sicuramente disorientato non ha con se il telefono e neanche documenti si chiama Jean se qualcuno lo vede per favore fermatelo lo veniamo a prendere, è una persona tranquilla. Indossa una felpa blu pesante e un jeans. Chiamatemi per favore 3351322571”.