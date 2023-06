Damiano dei Maneskin contro l’arbitro di Siviglia-Roma: ecco cosa ha detto

La finale di Europa League tenutasi ieri a Budapest ha infiammato gli animi di tifosi ed appassionati. Ora, oltre all’amarezza e alla rabbia per l’esito del match, – anche quando quel goal di Dybala ha acceso una certa speranza di vittoria – alcune decisioni dell’arbitro non hanno mancato di far discutere. La direzione della partita è stata effettuata da Anthony Taylor e non è piaciuta né all’allenatore giallorosso Mourinho né a Damiano David, frontman dei Maneskin che ha avuto qualcosa da obiettare. Cosa avrà detto?

Damiano dei Maneskin si tinge i capelli giallorossi: ‘Si va a Budapest per la finale di Europa League’

Damiano dei Maneskin contro l’arbitro Taylor

Il cantante dei Maneskin non ha certamente risparmiato una certa criticità dei confronti dell’arbitro, criticità resa manifesta mediante una storia su Instagram che non è certamente passata inosservata. “El dinero siempre gana” (Il denaro vince sempre) è questa la frase che Damiano David ha scritto sui social con a corredo la foto dell’arbitro Taylor. Il direttore di gara avrebbe negato un rigore alla Roma che se lo avesse realizzato sarebbe potuta andare sul 2-0 e chiudere la partita, dopo che Dybala li aveva portati in vantaggio. Inoltre, ai tifosi giallorossi presenti alla Puskas Arena non è piaciuto nemmeno il fatto che siano piovuti diversi cartellini gialli verso i loro calciatori. Molti meno, tra l’altro, rispetto a quelli ricevuti dalla squadra avversaria. Insomma, sono stati diversi i “punti dolenti” che i tifosi ma non sono hanno notato rispetto all’arbitraggio ieri sera.

Il nuovo colore di capelli per l’occasione

Per seguire la propria squadra del cuore Damiano David ha deciso di volare direttamente a Budapest, viaggio che è stato documentato – dalla partenza fino all’arrivo allo stadio – mediante le sue storie Instagram. Inoltre, per supportare il club giallorosso il cantante ha, ancora una volta, cambiato colore di capelli tingendosi metà testa di rosso e metà testa di giallo. Gesto quest’ultimo che solamente un vero tifoso può capire.