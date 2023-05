Damiano dei Maneskin si tinge i capelli giallorossi: ‘Si va a Budapest per la finale di Europa League’

Damiano David, il carismatico cantante dei Maneskin, non smette di stupire i suoi fan con i suoi continui cambi di stile. Dopo aver sfoggiato il biondo platino e il rosso fuoco nelle ultime settimane, ora ha deciso di osare ancora di più e ha tinto i suoi capelli di due colori diversi: giallo da un lato e rosso dall’altro. Il motivo di questa scelta non è casuale, ma è un tributo alla sua squadra del cuore (ormai alle porte di una finalissima con il Siviglia) , l’AS Roma, di cui è tifoso fin da bambino .

Damiano David: il nuovo look giallorosso

Damiano David è noto per il suo stile irriverente e provocatorio, che esprime anche attraverso i suoi look. Il cantante ama cambiare spesso colore e taglio di capelli, sperimentando diverse tonalità e lunghezze. Nelle ultime settimane ha sfoggiato una metamorfosi di colori sulla sua chioma ribelle e ora ha sorpreso nuovamente tutti con un capello bicolor: giallo su una metà e rosso sull’altra. Il motivo di questa scelta non è solo di natura estetica, ma molto di più, è anche affettivo. Damiano David ha infatti voluto rendere omaggio alla squadra che gli fa battere il cuore, l’AS Roma, di cui è un grande tifoso. Il cantante ha mostrato il suo nuovo look sui social, dove ha scritto: “Chiedo umilmente scusa a tutti i parrucchieri d’Italia”. Ha poi spiegato in un video che si trattava di un gesto d’amore per la sua maglia preferita, aggiungendo: “Questa maglia è magica per me? Sì”. I fan hanno apprezzato il gesto di Damiano David e hanno commentato con entusiasmo il suo nuovo look, definendolo originale e coraggioso. Alcuni hanno anche scherzato sul fatto che il cantante avesse anticipato il Natale con i suoi capelli giallorossi. Altri hanno invece sottolineato la sua fedeltà alla sua squadra e alla sua città, apprezzando il suo orgoglio di essere romano e romanista. Damiano David ha dimostrato ancora una volta di essere un artista poliedrico e imprevedibile, capace di stupire e affascinare con la sua voce, la sua musica e il suo stile. Quanto durerà questa sua ultima follia?

Lui, intanto, con alcuni suoi amici è quasi a Budapest, pronto a tifare la Roma.

Chi è il frontman dei Maneskin

Damiano David è nato a Roma l’8 gennaio 1999, lo stesso giorno di Elvis Presley e David Bowie. Ha iniziato a cantare a sei anni e a 17 ha lasciato la scuola per dedicarsi alla musica. Ha incontrato i suoi compagni di band Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria) al liceo linguistico Eugenio Montale di Roma e insieme hanno formato i Maneskin nel 2016. Il nome della band significa “chiaro di luna” in danese, la lingua materna di Victoria. I Maneskin hanno iniziato la loro carriera suonando per le strade della capitale e partecipando a vari concorsi musicali. Nel 2017 si sono fatti conoscere dal grande pubblico arrivando secondi all’undicesima edizione di X Factor. Da allora hanno pubblicato tre album: “Il ballo della vita” (2018), “Teatro d’ira – Vol. I” (2021) e “Rush!” (2023). Hanno vinto il Festival di Sanremo 2021 con la canzone “Zitti e buoni” e hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021, dove si sono aggiudicati il primo posto con lo stesso brano. Il successo all’Eurovision ha lanciato i Maneskin a livello internazionale, facendo scalare le classifiche mondiali a diversi loro brani, tra cui “Beggin’” e “I Wanna Be Your Slave”. La band ha ricevuto numerosi riconoscimenti musicali internazionali, tra cui un American Music Award, un Billboard Music Award, un MTV Europe Music Award, un MTV Video Music Award e una candidatura ai Grammy Award. Inoltre, i Maneskin hanno venduto circa 40 milioni di copie tra album e singoli.