Maneskin, Damiano copia Eminem con il suo nuovo look: rasato e biondo platino

Maneskin. Che il mondo della musica incroci costantemente quello della moda, del gossip e dello spettacolo in generale, non è di certo una novità. E a questo, pare che i Maneskin ci abbiano preso davvero gusto. Al di là del loro grande successo, non sono in Italia, ma in tutto il mondo, grazie anche all’uscita del loro ultimo album Rush!, sembra che la band più in del momento sia anche in grado di regalare belle copertine ai loro fans, grazie alle loro trovate.

Concerto Maneskin a Roma, arriva il Loud Kids Tour: ecco quando e dove

Il nuovo look di Damiano dei Maneskin: rasato e biondo platino

Come l’ultima di Damiano, il frontman, che ha deciso di cambiare – ancora una volta look – diventando una sorta di buona copia di Eminem: biondo platino e testa rasata, come si usava un tempo, negli anni ’90. Pare che i Maneskin amino molto quel periodo, anche se, a dire il vero, il loro sound non ha nulla a che fare con le sonorità che proprio in quegli anni si iniziavano a sperimentare. Tuttavia, imitare non è un torto, quando si tratta di buon gusto. E così, ecco che i capelli cortissimi di Damiano David, quasi rasato a zero, si tingono ora di un biondo chiarissimo, quasi ossigenato, platino potremmo dire, con le sopracciglia, però, che continuano a fare da contrasto, essendo rimaste del suo colore naturale, ovvero castane. L’annuncio è arrivato via social, con una foto dove esibisce il suo nuovo aspetto a petto nudo e che certamente ha mandato su di giri tutti i fan della band italiana più famosa del momento.

I fans si dividono tra like e critiche

Ma, come sempre, non tutti però sono d’accordo con questa scelta, così come non tutti sono stati d’accordo con gli altri cambio-look sfoggiati negli ultimi anni. Pensiamo al 2021, quando era comparso in rete con una foto con la frangia “bombata”, che copriva sia la fronte che i lati della testa. Accuse di omologazione e poca originalità. C’è chi urla all’adeguamento delle mode, e c’è chi, invece, continua a mettere compulsivamente like e cuoricini. Ma questo, del resto, è anche il bello del gioco dello spettacolo.