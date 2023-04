Maneskin, Damiano con la mascherina spaventa i fan: ‘È malato?’

Il post del 10 marzo di Damiano dei Maneskin ha spaventato il suo pubblico. Una foto in bianco e nero nella quale il frontman della band è ritratto con una mascherina sulla bocca e un messaggio: ‘Love is like oxigen (sorry for the hairline was not my fault)’, l’amore è come l’ossigeno (scusate per l’attaccatura dei capelli non è colpa mia).

Il frontman dei Maneskin scherza sull’attaccatura dei capelli

Nonostante l’immagine sofferente, Damiano scherza sull’attaccatura dei suoi capelli e non mancano i commenti dei suoi fan, una delle quali ha sottolineato: ‘Ma li lasci in pace sti capelli? Te devono ritornà come all’eurovision’. Ma la preoccupazione è tanta tra i seguaci del frontman dei Maneskin che chiedono se ‘è asma?’. La domanda che in molti si stanno formulando in queste ore è se Damiano stia realmente male oppure se si tratta di una trovata per lanciare un nuovo brano…

Ma il cantante ha poi voluto mandare anche un messaggio rassicurante ai suoi follower e ha pubblicato uno smail. Resta il fatto che l’immagine non è certo rassicurante e qualcuno ha sottolineato che non è opportuno che pensi di affrontare il nuovo tour che lo vedrà in giro per il mondo, con diverse tappe.

Un cambio di look del gruppo?

Damiano e il suo gruppo hanno sorpreso i fan con un nuovo look. Anche il batterista Ethan si è rasato a zero i capelli, abbandonando i suoi lunghi capelli neri, e per la prima volta si è fatto vedere con un post sui social. Ora i fan si chiedono se dopo Damiano e Ethan anche Thomas, il chitarrista, si raserà a zero. Solo in un secondo momento, però, è stato reso noto, che quello del batterista è stato un pesce d’aprile al quale tanti follower hanno creduto.