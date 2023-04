Damiano David, mistero sul nuovo tatuaggio del leader dei Maneskin

Damiano David sembra essersi fatto un nuovo tatuaggio, o almeno questi sono gli indizi che ci arrivano dal profilo Instagram del giovane cantante. Sembrerebbe, infatti, che in queste ore il frontman dei Maneskin si sia presentato nello studio di un noto tatuatore romano con il desiderio di usa la propria pelle per farsi incidere un nuovo disegno. Cosa che, almeno per le fonti di gossip, sarebbe effettivamente avvenuta, con un’opera che tributerebbe il tifo verso la squadra calcistica della Roma.

Damiano David ha un nuovo tatuaggio sul suo corpo?

Il nuovo tatuaggio, vedendo Instagram, sarebbe stato fatto in uno studio presente nella zona del lungotevere. Che la notizia possa essere vera lo conferma un altro particolare: Damiano in questo momento starebbe passando qualche giorno di riposo a Roma, dove i numerosi concerti fatti tra gli Stati Uniti e il resto d’Europa. Giorni di relax che avrebbe impegnato con dei momenti per se stesso e soprattutto per ampliare il bagaglio di tatuaggi presenti sul corpo, come proverebbe la visita in questo studio del Centro Storico capitolino. Sul corpo del frontman dei Maneskin, come sappiamo, ci sono vari tatuaggi: troviamo la scritta “Il ballo della vita” (tributo al primo album dei Maneskin), fino a un dragone disegnato da un tatuatore durante un tour in Giappone.

Lo studio si troverebbe a vicolo della Scimia 4, a pochi passi da Campo de’ Fiori, come avrebbe immortalato lo stesso Damiano in una sua storia Instagram. Qui, infatti, avrebbe fotografato il mobilio dello studio dove lo hanno tatuato. Una stories inconfondibile, dove si vedeva all’interno di quel locale tutto il materiale necessario per effettuare il nuovo tatoo del cantante: si vedono infatti bene gli aghi, i colori, oltre poi a tutto il necessario per sterilizzare il locale e soprattutto disinfettare la ferita dopo il disegno del tatuaggio.