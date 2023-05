Dania Mondini, vittima di… flatulenze e stalking al Tg: in 5 rischiano di finire a processo

Aveva denunciato di essere vittima di stalking, lesioni e tentativo di violenza privata. La giornalista del Tg1 Dania Mondini sarebbe stata presa di mira da comportamenti discriminatori messi in atto da alcuni colleghi e, secondo la Procura Generale capitolina, anche da alcuni dirigenti. Perché è stata proprio la Procura della Repubblica di Roma che, a conclusione delle indagini preliminari, ha ritenuto che ad essere coinvolti siano in cinque: tra giornalisti e dirigenti Rai.

Vittima di comportamenti che volevano spingerla a lasciare il lavoro

Sarebbero davvero singolari le vicende delle quali è stata vittima la giornalista Rai. Fatti che sono stati ricostruiti dai suoi avvocati, e riportati da Il Messaggero. Avvenimenti che secondo i legali della professionista erano solo un mezzo per cercare di costringerla ad abbandonare il lavoro. La Mondini era stata trasferita in una stanza con un solo collega che non sembra riuscisse a trattenere flatulenze ed eruttazioni. Una situazione sgradevole con cui convivere. Ma ci sarebbero anche altri fatti al centro delle indagini, come il demansionamento professionale e le aggressioni verbali delle quali sarebbe stata vittima la giornalista del Tg1. Tutto fino al momento in cui sono state avviate le indagini che, proprio come riportato dagli avvocati della giornalista, si sarebbero appena concluse.

Gli avvocati della Mondino hanno annunciato la chiusura indagini

“Ci sentiamo di anticipare questa notizia per prevenire eventuali tentativi – hanno spiegato i legali della Mondini – come quello accaduto esattamente un anno fa, di sminuire gli avvenimenti oggetto del delicato procedimento penale. Infatti, qualcuno, non certamente noi, aveva divulgato notizie circa una situazione giudicata semplicemente sgradevole, che si stava verificando nella redazione del Tg1 mattina, cercando di minimizzare quello che realmente stava accendendo. Non si trattava solo di incresciose e maleodoranti flatulenze, bensì di fatti gravissimi per i quali da anni aspettiamo giustizia.”. Non resta che aspettare che il procedimento venga incardinato per vedere come andrà a finire…