Danilo Valeri, sequestrato a Ponte Milvio: fermati due 20enni, uno è un ex calciatore giallorosso

Finora era rimasto avvolto dal mistero il sequestro lampo del 20enne Danilo Valeri avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 dicembre del 2022. Il giovane si trovava fuori a un ristorante di Ponte Milvio quando è stato rapito, per essere rilasciato il giorno seguente.

A distanza di più di un anno, al termine di attività investigative coordinate dalla Dda di Roma, gli uomini della squadra Mobile di Roma hanno individuato i presunti rapitori, un 23enne e un 20enne, quest’ultimo promessa giallorossa militava nella Primavera della Roma, che avrebbero agito a scopo di estorsione. Nei confronti dei due è stato dato seguito a ordinanza di custodia cautelare in carcere.

I fatti accaduti nella notte tra il 22 e il 23 dicembre del 2022

I due malviventi avrebbero raggiunto la vittima, figlio di un personaggio noto alle forze dell’ordine per reati di droga nel quartiere di San Basilio, fuori dal locale di ristoro e davanti a un gran numero di persone lo avrebbero costretto a salire in auto, una Peugeot 208. Un sequestro durato 12 ore, trascorse le quali il giovane era stato rilasciato, seppure aveva scelto di non fornire alcuna indicazione utile alle indagini. La posizione del ragazzo aveva insospettito gli investigatori che, nell’immediato, hanno iniziato a scavare nella vita del 20enne, con l’idea che dietro l’accaduto potesse esserci l’attività del padre.

Le indagini proseguono per verificare ulteriori coinvolgimenti

Le indagini hanno portato dirette verso i due sospettati, due giovani già noti alle forze dell’ordine, per quanto non sembrano essere terminate. La Polizia continua a scavare per verificare se oltre ai due giovani ci siano altri coinvolgimenti nel rapimento del 20enne, tenendo sempre presente che solo sette mesi prima del sequestro il padre della vittima era stato ferito a una gamba con arma da fuoco, forse per un regolamento di conti relativo al mercato della droga o all’occupazione degli alloggi di edilizia popolare. Le attività investigative proseguono…