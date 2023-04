«Dateci tutto!» incappucciati e armati di coltello rapinano minorenni: baby gang terrorizza giovanissimi

Ostia. Nonostante la giovane età, il loro modus operandi ricorda quello di delinquenti di lungo corso. Ad agire, una baby gang spietata e armata di coltello che una volta individuate le vittime non esita a mettere in atto comportamenti violenti a danno dei malcapitati. Nel territorio gli episodi, che stanno spargendo terrore tra i giovanissimi, sono sempre più frequenti e l’ultimo è accaduto domenica scorsa.

L’aggressione della baby gang con tanto di coltello

Come dicevamo, l’ultimo episodio che ha visto protagonista la baby gang è avvenuto domenica sera, su un tratto di via delle Molucche. Vittime dell’aggressione due ragazzi di 16 e 17 anni che non hanno potuto fare nulla per contrastare la violenza che li ha visti protagonisti loro malgrado. I fatti sono avvenuti intorno alle 19. Nel momento dei fatti, le due vittime erano insieme ad altri ragazzi a una prevendita di biglietti, fino a quando i due non sono stati accerchiati e malmenati. Ad agire erano sette ragazzini che, incappucciati per non farsi riconoscere e con tanto di coltello, non hanno esitato a spargere terrore portandosi poi a casa un magro bottino composto da venti euro e da un iPhone 14. Dopodiché la baby gang è scappata in direzione della Pineta.

Le indagini

Fatto scattare l’allarme, sul posto è poi giunta la Polizia. Nonostante la paura sia stata tanta, fortunatamente, le due vittime stanno bene. Secondo i primi accertamenti, pare che la baby gang sia poi scappata in direzione della pineta. Istituiti dagli agenti dei posti di blocco per trovarli e mettere così fine all’incubo che sta terrorizzando i giovanissimi. Controllate anche le telecamere degli esercizi commerciali della zona al fine di trovare elementi utili al proseguo delle indagini. La caccia ai giovani ma spietati malviventi è dunque aperta.