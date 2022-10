Degrado a Centocelle: tra vegetazione selvaggia, feci umane, rifiuti e criminalità

Non è difficile trovare conferme di quanto detto. Dalle periferie fino al centro storico, le tracce evidente sono ovunque. Oggi vogliamo mostrarvi le condizioni in versano alcune strade del quartiere romano di Centocelle, precisamente. Le foto fornite dalla pagina Facebooksono piuttosto eloquenti. La prima cosa che balza subito all’occhio, anche quello meno smaliziato, sono gli alberi: grandi, imponenti, dalle fronde ipertrofiche e fuori controllo. Sembra che siano passati decenni dalla loro ultima potatura, certamente degni di un film di avventura ambientato inNei casi peggiori le fronde arrivano quasi a toccare gli appartamenti situati in alto, coprendo completamente la visuale oltre che ospitando. Ma non è tutto, purtroppo. Perché le testimonianze di alcuni residenti del quartiere dichiarano che, a causa proprio della massiccia presenza di vegetazione, di notte, alcuni punti della strada diventano ancora più bui, e quindi covo , sotto gli alberi, prostituzione e criminalità. ”La mattina ci si sveglia, si va prendere la propria macchina tra, odori indescrivibili, bottiglie spaccate eafferma un utente del web sulla pagina Facebook sopra menzionata. Dunque, anche in questo caso, si invoca un intervento puntuale delle istituzioni per poter ripristinare la salubrità della zona.