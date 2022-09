Degrado Capitale: siringhe e sporcizia in piazza Malatesta (FOTO)

Sembra non conoscere sosta, purtroppo, una certa situazione di degrado che attanaglia la Capitale. E non stiamo parlando solamente di rifiuti, anche quelli — ahimè — sono sempre pronti a fare capolino in ogni dove. Particolarmente critiche e pericolose le condizioni in cui versa Piazza Roberto Malatesta, abbandonata a se stessa tra sporcizia e siringhe.

Degrado in Piazza Malatesta

Qui, come documentato dalla pagina facebook Dillo a Noi Roma, il degrado regna sovrano: oltre alla sporcizia di vario genere — bottiglie di birra, scatolette di tonno e rifiuti di variegata natura — in ‘bella mostra’, si fa per dire, anche delle siringhe. Tra l’altro, una di queste si trova proprio sotto la panchina della piazza, sulla quale potrebbero ingenuamente sedersi anche dei bambini.

Problema sicurezza

Nel video effettuato ‘lo splendore’ della piazza viene documentato in tutta la propria interezza. Come detto, rifiuti di vario genere campeggiano indisturbati per terra assieme alle siringhe e senza che nessuno si ponga alcun problema rispetto alla loro rimozione che avverrà, forse, un giorno. Intanto l’incuria generale getta comprensibile preoccupazione non solo sulle sorti della zona — temendo un declino della stessa — ma anche sulla sicurezza dei cittadini che si trovano quotidianamente a fare i conti con questo triste spettacolo.