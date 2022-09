Muri anti bivacchi alla Stazione Termini: ecco come verrà contrastato il degrado

Niente più bivacchi lungo i marciapiedi, nella galleria che ormai è diventato un dormitorio, tra via Marsala e via Giovanni Giolitti, a ridosso della stazione Termini. Per eliminarli, è stato approvato un piano, dal valore complessivo di circa 190 mila euro, che vede l’installazione di pilastri in travertino.

Così è stato stabilito nella riunione tra Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), Campidoglio, MIC e vigili del Fuoco. Sempre utilizzando il travertino verranno chiuse anche le finestre che costeggiano la galleria.

Eliminare il degrado

L’intento è quello di eliminare il degrado attorno alla stazione Termini, con le conseguenze legate agli episodi di microcriminalità che ne derivano. L’area verrà completamente ripulita e fornita di una nuova illuminazione.

Per quanto riguarda i costi, gran parte sarà a carico di Rete Ferroviaria Italiana, che spenderà 140 mila euro. Il Comune dovrà invece sostenere una spesa di 50 mila euro, relativa alla pulizia e all’illuminazione del tunnel.

I tempi di realizzazione del progetto saranno relativamente rapidi. È interesse di tutte le parti in causa riqualificare la zona. A nulla, infatti, sembrano valere i continui controlli delle forze dell’ordine.

