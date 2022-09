Roma, insegue il rapinatore a Termini ma viene aggredito dal complice: “risveglio” da incubo per un passeggero

Nottata movimentata quella dell’altro ieri alla Stazione Termini di Roma. Un passeggero, che si era addormentato in attesa del proprio treno, è stato sorpreso da un rapinatore che ha provato a portargli via la borsa. Da lì ne è scaturito un parapiglia che ha coinvolto anche il complice del bandito. Ma andiamo con ordine.

Tentata rapina alla stazione Termini

Questi i fatti. Erano da poco passate le 3.30 del 7 settembre scorso quando un uomo addormentatosi fuori dalla stazione in attesa di prendere il treno, è stato avvicinato di soppiatto da un malvivente. Il passeggero si è così svegliato di soprassalto e, dopo aver difeso la sua borsa, si è messo all’inseguimento del ladro.

Ma proprio quando stava per raggiungerlo, nei pressi delle fermate dei bus, è stato aggredito alle spalle da un complice che lo ha colpito con un pugno. Un intervento che, di fatto ha permesso ai due malviventi di guadagnarsi la fuga, seppur a mani vuote. La vittima invece ha sporto denuncia in merito all’accaduto alla Polizia.

I precedenti

Negli ultimi tempi del resto l’area della stazione è spesso finita al centro degli episodi di cronaca, spesso anche violenti. Per questo l’attenzione delle forze dell’ordine resta massima: ieri, non a caso, si è svolto un servizio di controllo ad alto impatto proprio per reprimere e prevenire reati di questo genere.

Foto di repertorio