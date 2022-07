Roma, stacca un dito a morsi alla negoziante per rapinarla: choc a Termini

Ha fatto irruzione nel piccolo supermercato in via Giolitti, nei pressi della stazione Termini, con il solo obiettivo di mettere a segno un colpo. Forse l’ennesimo di una lunga scia e scappare con un bel bottino. Non prima, però, di usare la violenza. Sì, perché il rapinatore, nel tentativo di portare via l’incasso ha morso il dito alla titolare del negozio, una donna del Bangladesh di 39 anni. Poi l’ha lasciata lì, senza soldi. E senza dito.

La rapina nel supermercato di via Giolitti

La rapina è avvenuta lunedì scorso, intorno alle 21.30, in via Giolitti. È qui che la Polizia, su segnalazione della titolare, è intervenuta e ha ascoltato il suo racconto. La donna, infatti, ha spiegato di essere stata derubata da un giovane, che nel tentativo di portarle via l’incasso le ha morso un dito, staccandole la falange. La 39enne è stata portata in ospedale, dove fortunatamente sono riusciti a ‘salvarle’ il dito.

Chi è il rapinatore

Gli agenti della Polizia hanno avviato immediatamente le indagini. E grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza sono riusciti a rintracciare il rapinatore. Si tratta di un giovane brasiliano di 22 anni, senza fissa dimora e con precedenti. Il ragazzo è stato fermato nel sottopassaggio tra via Giolitti e via Marsala.