Roma, non solo Piazza Vittorio: controlli a tappeto interforze a Termini, 3 arresti e oltre 250 persone controllate

Dopo l’importante operazione interforze nell’area di piazza Vittorio andata in scena nelle scorse ore, e che vi abbiamo documentato qui, ulteriori controlli straordinari sono stati disposti nella zona della Stazione Termini. L’attenzione delle forze dell’ordine per quest’area resta massima e il nuovo servizio ha permesso di trarre in arresto tre persone. Oltre 250 quelle controllate.

Il maxi blitz a Piazza Vittorio

Il servizio fa seguito infatti a quello posto in essere solo 24 ore prima nell’area di piazza Vittorio. Qui, grazie alla costante presenza delle Forze dell’Ordine, si è restituita alla cittadinanza un’importante area verde oggi finalmente destinata ai bambini ed allo svolgimento di spettacoli culturali. Dopodiché, nella giornata di ieri, ricevendo le indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, la Questura di Roma ha pianificato un ennesimo servizio di controllo straordinario nell’area della stazione Termini e nelle vie adiacenti all’importante scalo ferroviario.

Controlli interforze a Termini

Gli agenti della Polizia di Stato dunque, con l’apporto delle unità cinofile della Questura, i militari dell’Arma dei Carabinieri, il personale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale Roma Capitale, hanno controllato più di 246 persone tra turisti e non. Tra questi sette sono state accompagnate negli uffici di polizia per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale.

Verifiche sugli esercizi commerciali

Tredici gli esercizi pubblici sottoposti a controlli amministrativi; in questo ambito sono state contestate 6 violazioni, per un totale di circa 2 mila euro.

Tre arresti a Termini

Tre in tutto le persone arrestate. La prima per furto, un’altra per rapina e la terza per resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale. Cinque infine le violazioni al codice della strada contestate.