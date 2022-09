Esquilino, ripulisce la piazza ma rischia la multa: il paradosso

Roma. Oltre il danno arriva anche la beffa. Nonostante le continue richieste di residenti e commercianti affinché venga restituita a Piazza Vittorio e ai suoi portici la dignità che meritano, — troppo spesso, infatti, tra immondizia e bivacchi di vario genere il degrado regna sovrano — ieri mattina si è sfiorata la rissa.

La lite per la pulizia della piazza

Alla base del diverbio la multa che gli accertatori dell’Ama, presenti ieri mattina in piazza, stavano effettuando ad un commerciante che — con tanto di scopa e paletta — stava ripulendo dalla sporcizia l’area adiacente ai portici. Da qui la bagarre: il negoziante si è opposto, poi sono intervenuti altri cittadini e la lite è presto spiegata. Alla fine, l’addetto non ha effettuato nessuna multa, anche se il commerciante ha dovuto lasciare tutta la sporcizia così dove l’aveva trovata.

Il paradosso

Da lì a poco, inoltre, sono arrivati anche gli scopini e i furgoncini della municipalizzata che hanno provveduto a ripulire lo strada sotto l’incredulità dei presenti. Incredulità dovuta al fatto che tali operazioni andrebbero effettuate ogni giorno e non solamente a seguito di episodi del genere. Ma non finisce qui. Nonostante la sporcizia che domina la piazza sia sotto gli occhi di tutti, i commercianti della zona vengono sanzionati per irregolarità nella differenziata anche se, spesso, l’immonziata non viene nemmeno ritirata.

