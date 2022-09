Roma, accoltellato per il cellulare: 28enne in codice rosso

Stava per consumarsi una tragedia ieri sera alla stazione Termini. Un 28enne è stato accoltellato tra via Manin e via Giolitti probabilmente dopo che gli era stato rubato il cellulare.

L’aggressore è scappato via velocemente facendo perdere le sue tracce e sul posto sono accorsi i carabinieri che dopo aver affidato il 28enne in codice rosso alle cure dei sanitari del 118 hanno avviato le indagini.

leggi anche: Roma, tenta di ucciderlo con un mattone: uomo in coma

I Carabinieri hanno ascoltato i testimoni

Sono stati ascoltati testimoni che sembra abbiano raccontato di aver visto quanto accaduto: l’accoltellamento e la sottrazione del cellulare. Non è escluso che sia stata data anche una descrizione dell’aggressore. Ma i carabinieri confidano nei video delle telecamere presenti in zona per dare un nome all’accoltellatore.

Il 28enne, invece, è stato trasportato in ospedale, ma nonostante le sue condizioni siano estremamente serie non sembra versi in pericolo di vita.