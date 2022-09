Roma, prima entra in topless nel bus, poi mimano il sesso davanti ai passeggeri: choc a Termini

Le immagini stanno facendo il giro del web. D’altra parte non succede tutti i giorni di vedere su un autobus di linea prima una coppia stesa che simula una scena di sesso, poi una donna che entra in topless.

La coppia simula una scena di sesso

I video sono diventati virali, vuoi la curiosità vuoi anche lo choc di assistere a scene del genere, visto che tutto si è verificato nella mattinata di ieri nella trafficatissima Stazione Termini, mentre c’era un andirivieni di persone di tutte le età.

C’è stato anche chi si è fermato a guardare e a registrare video che ha puntualmente postato sul profilo facebook di Dillo a noi a Roma.

Una donna entra su bus di linea in topless

Ma non è l’unico episodio strano che si è verificato a Termini nella giornata di ieri perchè, sempre nella mattinata una donna in topless è entrata in un autobus di linea e ne è subito uscita.

Due scene singolari che si sono verificate entrambe ieri 15 settembre alla stazione Termini sotto gli occhi dei numerosi passanti. Anche in questo caso Dillo a Noi Roma ha postato un video. In tutti e due i casi le immagini che stanno facendo velocemente il giro del web.