Delirio a Trastevere: pusher, alcool a tutte le ore del giorno, risse tra giovani e clochard armati di coltello. Nuovamente i controlli dei Carabinieri nel quartiere di Roma, noto per la sua movida, ha scoperchiato il “vaso di Pandora” sulle molteplici illegalità che avvengono nella zona per via della vita notturna. Pub che somministrano alcool fuori dagli orari consentiti, giovani sballati da droghe e alcoli con le risse tra giovani che diventano sempre più abituali all’interno di questa zona.

La situazione da delirio a Trastevere

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma e dai reparti specializzati del NAS e del NIL nonché del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nel Rione di Trastevere per garantire serenità ai residenti e un sano divertimento ai frequentatori della Movida. Sono stati messi in campo servizi mirati al contrasto dei reati secondo una logica che tiene conto di una attenta analisi delle aree maggiormente colpite da fenomeni di devianza criminale tra i giovani. In tale contesto, i Carabinieri hanno controllato un cittadino albanese di 20 anni, notato aggirarsi con fare sospetto. Da una successiva perquisizione nel suo alloggio è stato trovato in possesso di 22 bustine in plastica trasparente, contenenti cocaina, materiale vario per confezionare la sostanza stupefacente nonché denaro contante.

Denunciato anche un cittadino straniero di 35 anni, senza fissa dimora, perché trovato in possesso di un coltello a serramanico. I Carabinieri hanno eseguito numerosi posti di controllo alla circolazione stradale e non sono mancati anche controlli agli esercizi commerciali. Per tre titolari di attività di ristorazione, i militari hanno elevato sanzioni amministrative, per aver somministrato bevande alcoliche oltre l’orario consentito dall’ordinanza Comunale, per violazione della normativa in materia di sicurezza alimentare. Per uno di questi, i Carabinieri hanno fatto scattare anche la sospensione dell’attività poiché il titolare ha impiegato del personale senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Nel corso dei controlli presso i vari locali della movida, i Carabinieri hanno identificato numerosi clienti, imbattendosi in alcuni casi in soggetti di interesse operativo, tra cui un giovane, trovato in possesso di una modica quantità di hashish che è stato segnalato alla Prefettura di Roma, quale assuntore, mentre, sono stati 7 i giovani sanzionati per la violazione del regolamento Comunale in merito alla consumazione di bevande alcoliche. In totale sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di oltre 14 mila euro. Le attività svolte dai Carabinieri hanno portato all’identificazione di circa 300 persone ed un centinaio di veicoli e sono stati controllati 8 esercizi commerciali.