La movida che fa paura a Trastevere: “Situazione fuori controllo”. Tra sassaiole, ragazzi ubriachi, scippi e soprattutto risse, il quartiere è ormai da anni sotto scacco della malamovida. Una situazione che ha esasperato cittadini, associazioni locali e comitati di quartiere, che ormai hanno paura a scendere per strada a ogni ora del giorno. Infatti, non manca momento dove qualche problema si verifica all’interno della zona, con conseguenze sempre molto gravi sul piano della sicurezza.

La movida impaurisce Trastevere

Solo negli ultimi giorni, come scrive La Repubblica Roma, si sono viste scene inaudite tra le piccole vie che attraversano il quartiere. Prima lo scippo a una turista americana, che è stata privata del proprio IPhone di ultima generazione. Poi un pestaggio ai danni di un turista trentino, con gli aggressori che davanti piazza Trilussa sono arrivati a picchiarlo armati di mazze da baseball. Ultima faccenda a piazza San Cosimato, dove due gruppi di giovani si sono scontrati a colpi di sassaiole.

Di mezzo c’è il quartiere, scosso di vedere troppe strade al buio da mesi e soprattutto clochard che girato armati di coltello per strada. Manca lo Stato, in una situazione che percepiscono i residenti, le attività commerciali e soprattutto gli stessi senza fissa dimora. Dal pestaggio del Pantera, ormai per queste persone è una corsa alla sopravvivenza la permanenza dentro il quadrante di Trastevere. In tal senso, girano armati di coltello per paura di essere aggrediti.

Paura lecita, ma che innesca ulteriori problemi. Chi di loro si ubriaca, gira pericolosamente armato, divenendo a sua volta una minaccia per l’incolumità pubblica di cittadini e soprattutto i bambini che vivono le aree giochi. Poi anche i ragazzi che vivono la movida di Trastevere, che ubriachi girano per il quartiere e compiono reati in balia dell’alcol: risse, sassaiole, furti o addirittura pestaggi ai danni di persone.