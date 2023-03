Malamovida fuori controllo a Trastevere, a fuoco la spazzatura e il gazebo di una trattoria

Col fuoco, certamente Roma ha un pessimo rapporto. E non bisogna necessariamente risalire ai tempi di Nerone. A Trastevere, infatti, di recente, sono andati in scena dei giochi pericolosi. E a scherzare col fuoco, si sa…Un fine settimana, l’ennesimo, all’insegna della malamovida nel quartiere, dove qualcuno pare si sia divertito ad incendiare dei gazebo e del materiale in strada, durante l’ultimo week-end. La scena, dopo essere stata ripresa, è stata anche postata sulla nota pagina Instagram WelcomeToFavelas.

Fiamme e fuoco per le vie di Trastevere

Fiamme improvvise nel bel mezzo dei vicoli di Trastevere, nella tarda serata di sabato scorso, 4 marzo 2023. Stando alle testimonianze e ai frame si possono vedere nel video pubblicato su Instagram, qualcuno ha dato letteralmente fuoco dapprima ad alcuni sacchetti dell’immondizia che si trovavano abbandonati in prossimità di via della Pelliccia, e successivamente, anche ad alcune sedie accatastate fuori a piazza Dè Renzi, presumibilmente appartenenti ad una attività commerciale. Come qualcuno ha prontamente sottolineato, la cosa poteva andare ben oltre una semplice ”goliardata” e questo non solamente per la possibilità di propagazione dell’incendio, ma anche per via della presenza di alcune bombole del gas dietro a quelle sedie.

Malamovida fuori controllo

Dopo qualche minuto di apprensione, però, prontamente qualcuno dell’esercizio commerciale ha spento le fiamme. In quel momento non c’era stata nessuna segnalazione alle forze dell’ordine. Le immagini, come anticipato ad inizio articolo, sono finite direttamente sul canale Instagram di Welcome to Favelas, riprese da alcuni ragazzi che si trovavano in quel momento per strada. Qualche testimonianza frammentaria parla di due giovanissimi, forse poco più che 20enni, che avrebbero cercato di dare fuoco alla spazzatura anche davanti ad altri locale. Ma per il momento, nulla di ciò è confermato.