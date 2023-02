Malamovida a Roma, maxi rissa a sfondo razzista dentro Trastevere: picchiato un giovane di colore. Avrebbe una matrice razzista l’ennesimo episodio di violenza avvenuto a piazza San Cosimato, dopo un gruppo di 15 ragazzi avrebbe picchiato selvaggiamente un loro coetaneo di colore. Una situazione che ha creato il panico tra i residenti, considerato come scene simili avvengono ormai quasi tutte le sere sotto le loro case nel famoso quartiere capitolino.

La maxi rissa nel quartiere Trastevere a Roma

La violenta scazzottata sarebbe andata in scena questa notte, quando un gruppo di ragazzi avrebbe provato a picchiare selvaggiamente un giovane di colore. Un’azione non nuova nella zona, come dimostrano anche le violenze perpetrate negli ultimi mesi verso i clochard che vivono questo quadrante capitolino. Si sono dati appuntamento a piazza San Cosimato, facendo volare pugni e calci tra sabato e domenica notte.

I residenti della zona hanno allertato subito le Forze dell’Ordine, che però sul posto non hanno trovato nulla. I giovani teppisti, infatti, si sarebbero dati alla macchia come hanno visto le luci della polizia e soprattutto le sirene. A testimoniare però la violenta rissa, i video e le foto dei residenti di quartiere, che hanno fatto girare nei gruppi social del quartiere tutti i multimediali legati alla violenta rissa all’interno del quartiere di Trastevere.

Ma la paura nei residenti sale, come evidenzia Simonetta Marcellini, presidente di Emergenza Trastevere, ai microfoni dei giornalisti: “Ieri sera a Trastevere non c’erano controlli da parte delle forze dell’ordine, che non sono arrivate neanche quando sono state chiamate per la rissa. Inutile dire che il bar fa musica fino alle 3 e nessuno interviene. Gli unici controlli che ci sono stati in queste sere, sono stati quando c’è stata minaccia anarchica”. Una situazione complessa nel quartiere, che da tempo balza alle cronache locali per gravi episodi di malamovida nel suo territorio.