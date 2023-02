Movida ai raggi x a Trastevere: arrestato uno spacciatore, denunciate altre 4 persone

Controlli e verifiche mirate andate avanti per tutta la serata di ieri da parte dei Carabinieri a Trastevere. I Militari hanno effettuato accertamenti in tutta l’area del quartiere, comprese le vie limitrofe, che ogni weekend risulta tra le mete più gettonate per la movida capitolina. Il servizio di controllo è stato finalizzato alla prevenzione e al contrasto di reati e ogni forma di degrado.

Spacciatore straniero arrestato a Ponte Sisto

Il bilancio delle attività, dove hanno preso parte anche i Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro, Tutela della Salute e del Nucleo Cinofili di Santa Maria Galeria, è di centodieci persone controllate, un soggetto arrestato, altri cinque denunciati a piede libero e undici attività commerciali controllate. A finire in manette nello specifico è stato un 36enne del Marocco, sorpreso dai Carabinieri sulle scale di Ponte Sisto con quattro dosi cocaina e circa 400 euro in contanti. Per quattro soggetti invece, è scattata la denuncia a piede libero per il reato di furto aggravato.

I controlli alle attività commerciali

Poco dopo, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà il titolare di un ristorante, poiché nel corso dei controlli è stata riscontrata la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi. Contestualmente i militari della Compagnia di Trastevere hanno provveduto anche alla sospensione dell’attività imprenditoriale contestando anche la sanzione amministrativa di 2.500 euro. Non sono mancate le sanzioni amministrative: un giovane è stato trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente e quindi sarà segnalato al Prefetto quale assuntore di stupefacenti, mentre il titolare di un risto-bar è stato sanzionato per mancanze inerenti la gestione e sicurezza alimentare.

