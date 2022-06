Devastante incendio in un appartamento: morta carbonizzata una donna (VIDEO)

Roma. È morta carbonizzata all’interno del proprio appartamento letteralmente divorato dalle fiamme. Non c’è stato purtroppo nulla da fare per una donna di 62 anni che questa notte ha perso la vita a causa di un terribile incendio.

Leggi anche: Terribile incendio sulla Nettunense: fiamme in un deposito edile (VIDEO)

Incendio in via Seneca: cosa è successo

I fatti sono avvenuti questa notte in via Seneca, nella zona della Balduina. Qui un appartamento situato al primo piano di uno stabile è stato completamente avvolto della fiamme. Al suo interno c’era una donna di 62 anni che non è riuscita a fuggire e non ha purtroppo avuto scampo.

I residenti

Sotto choc i residenti del quartiere che questa mattina si sono svegliata con un immagine davvero raccapricciante: un appartamento completamente distrutto dalle fiamme e poi la disarmante notizia della morte della signora.

Leggi anche: Devastante incendio in un appartamento: morta una donna

La vittima

Stando a quanto si apprende, la vittima non ha riportato segni di ustioni sul corpo. Le motivazioni del decesso sono pertanto da imputare all’inalazione del fumo. Sono tuttavia attualmente in corso le indagini da parte de Carabinieri per accertare le cause dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e l’appartamento è stato dichiarato inagibile. Riportiamo di seguito il video del terribile rogo.