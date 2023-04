Disastro strade a Roma, cede tutto: voragine di oltre 5 metri (FOTO)

Roma. Una profonda voragine quella che questa mattina ha interessato una strada del quartiere portuense. Fatto scattare l’allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area ed evitare conseguenze più serie. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma si sta valutando, in via precauzionale, l’evacuazione delle famiglie a causa dell’interruzione delle utenze.

Roma: riapre via della Magliana, voragine chiusa e strada agibile

La profonda voragine in via Giannetto Valli

I fatti si sono verificati in via Giannetto Valli, al civico 80/84. Qui intorno alle 6.30 la squadra 7A dei Vigili del Fuoco del comando di Roma è intervenuta per una voragine stradale di circa 10 metri quadrati di superficie e circa 5 metri di profondità. Fortunatamente non sono rimaste ferite persone e nessuna autovettura è stata interessata dal cedimento. Sul posto oltre al Funzionario di servizio è intervenuto il Capoturno Provinciale dei Vigili del Fuoco. Presenti inoltre i tecnici Acea, Roma Capitale e Italgas.

Il cedimento sulla Salaria

Non è purtroppo la prima volta che si verificano degli “inconvenienti” simili. Infatti, solamente due giorni fa una pericolosa voragine si è aperta su una delle strade maggiormente trafficate della Capitale: la Salaria. Oltre ad aver provocato una notevole buca sull’asfalto, il cedimento ha fatto registrare danni anche alla rete fognaria. Provocato “dall’assestamento e dal cedimento di una cavità naturale”, l’inconveniente ha ovviamente avuto ripercussioni anche sulla viabilità cittadina e i rallentamenti al traffico non si sono fatti attendere.