Roma. Crolla il manto stradale, voragine sulla via Salaria: traffico in tilt

Crolla il manto stradale a Roma. È successo sulla via Salaria e precisamente nei pressi della Tangenziale al civico numero 461. Paura, stamattina, lunedì 24 aprile, per una voragine che si è aperta su una delle principali arterie romane. L’allarme è stato dato immediatamente agli uomini della Polizia locale che sono accorsi insieme ai tecnici dell’Acea Ato 2. In beve è stato constatato che la voragine oltre ad aver provocato una notevole buca sull’asfalto ha anche fatto registrare danni alla rete fognaria.

Nella tarda mattina di oggi il cedimento del manto stradale su via Salaria

Intanto è stata accertata la natura del crollo provocato ‘dall’assestamento e dal cedimento di una cavità naturale’. È successo nella tarda mattinata di oggi, provocando rallentamenti anche sulla viabilità, all’altezza di via Alfredo Catalani e su viale Somalia. Le festività non hanno alleggerito la viabilità in città. Sono tanti i romani che hanno scelto di trascorrere la Festa della Liberazione nella Capitale. Tanti, quindi, i disagi che rispetto ad alcune linee di autobus che sono stati deviati. Tra questi: il 135, il 235, il 63, il 69 e il 351.

Il piano di lavoro è già pronto: in dieci giorni verrà ripristinata la strada

Ma il piano dei lavori per ripristinare la fognatura rotta e sistemare il tratto di strada crollato è stato già pianificato. Dieci giorni di attività saranno necessari per risolvere i problemi provocati. Lavori che verranno svolti anche nei giorni festivi, domani martedì 25 aprile, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio, e i problemi saranno risolti. Attività che andranno avanti, quindi, senza sosta per restituire la fruibilità di via Salaria che per consentire i lavori verrà chiusa al traffico. Il programma di interventi è tale da voler creare minor numero di disagi possibili agli automobilisti romani in vista del prossimo ritorno alla normalità, essendo la Salaria una strada molto trafficata sulla quale insistono tante attività commerciali, ma anche numerose palazzine.