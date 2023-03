Discarica di Malagrotta, visita di Rocca e Gualtieri: entro il 2027 la messa in sicurezza dello spazio. Il sindaco di Roma, ai microfoni ha detto: “Entro il 2027, ci sarà la messa in sicurezza di questa discarica”. Nella visita, Roberto Gualtieri è stato accompagnato dal commissaria Giuseppe Vadalà e il governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca. Presente anche il rappresentante dell’Unione Europea Virginijus Sinkevicius.

Rocca e Gualtieri alla discarica di Malagrotta

Malagrotta è stata chiusa ben 10 anni fa, ma da quel momento non si è mai vista un’azione di bonifica di quel terreno. Sul sito del territorio romano, già il governo di Giorgia Meloni ha stanziato 250 milioni di euro per la bonifica. Malagrotta, come sottolineato dalle numerose istituzioni presenti all’evento di oggi, è “la fotografia di tutto quello che non va fatto nella gestione dei rifiuti”. I lavori, sentendo il sindaco Roberto Gualtieri, dovrebbero iniziare nel 2024 e finire entro la fine del 2027.

Quella fatta dal governatore della Regione Lazio e il Sindaco di Roma, è stata una visita in pompa magna al famoso sito di rifiuti. In un evento di grandissima portata, presenti istituzioni regionali, comunali, nazionali ed europee. L’occasione per visitare Malagrotta, è arrivata con la presenza del commissario all’Ambiente per l’Unione Europea, Virginijus Sinkevicius. Anche da Bruxelles, infatti, vogliono capire come avverranno gli interventi di bonifica di questo sito.

La visita alla discarica

Ad accompagnare il commissario lituano, oltre che il Sindaco capitolino e il Presidente della Regione Lazio, anche Fabrizio Ghera, attuale Assessore alla Mobilità, ai Rifiuti e Trasporti nel territorio della Regione Lazio. Gualtieri è certo dei tempi lunghi di questa operazione, come affermato su RomaToday: “Ci vorranno anni e un lavoro enorme per mettere in sicurezza quella che fino al 2013 è stata la più grande discarica d’Europa e che rappresenta un esempio di cosa non bisogna fare”.