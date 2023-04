Divorzio Totti-Blasi, a Ilary spetta la villa dell’Eur: ecco quanto costerà la gestione della casa alla conduttrice

Se nel divorzio Totti-Blasi, l’ex capitano della Roma è uscito sconfitto in campo processuale, la conduttrice può cantar vittoria ma fino a un certo punto di vista. In tal senso, se da una parte Francesco Totti dovrà continuare a pagare il mutuo legato alla mega villa nel quartiere Eur della Capitale, le spese di gestione dell’immobile spetterebbero tutte a Ilary Blasi. Nella sentenza sancita dal giudice del Tribunale di Roma, la showgirl potrà vivere all’interno della casa fino a 18 anni di Isabel Totti.

Divorzio Totti-Blasi, le spese per mantenere la villa dell’Eur

Le spese di gestione della villa dell’Eur, costerà cara sia a Francesco Totti che Ilary Blasi. Infatti, per il Capitano toccheranno le spese del mutuo, che vede una mensilità superiore ai 12.500 euro (ovvero l’assegno di mantenimento mensile che deve alla moglie per i figli). Questo perchè l’ex giocatore è rimasto proprietario dell’immobile, nonostante questo potrebbe essere vissuto anche da Bastian Muller nei prossimi giorni, ovvero l’attuale compagno dell’ex moglie. Ma non scherzano neanche i costi che pendono sulla testa di Ilary Blasi, che sembrano apparentemente proibitivi dalla sua portata.

Infatti, le spese mensili di gestione della mega villa si aggirano intorno ai 30 mila euro, cui secondo il giudice dovrà farsi carico la conduttrice. La struttura immobiliare, come menziona il Messaggero Roma, è di 1.500 metri quadri, contendendo al suo interno 25 stanze, campi da tennis e da calcetto, parco, Spa, due piscine, telecamere e sofisticato sistema di sicurezza, dotata persino di un macchinario per la separazione automatica della spazzatura. Una casa extra lusso, con costi elevatissimi per il suo mantenimento anche sul piano energetico: secondo rumors vicini a Francesco Totti, l’ultima bolletta del gas si sarebbe aggirata intorno ai 10 mila euro. A tali spese, si aggiungerebbero poi i costi dei dipendenti all’interno della stessa casa: tra questi i governanti, giardinieri e gli addetti alla sicurezza. Spese che lieviterebbero oltre le 50 mila euro mensili.