Ilary Blasi e il selfie sui social: ‘Shhh’, frecciatina a Totti?

Scatena la polemica l’ultimo selfie di Ilary Blasi, che dopo la sentenza di divorzio con Francesco Totti, compare in un selfie dove fa il gesto dello “shhh”. Da quello che pare abbastanza evidente, il gesto è rivolto all’ex marito, uscito giuridicamente distrutto dal Tribunale di Roma nella sentenza di divorzio. Infatti, alla conduttrice andrà la famosa casa dell’Eur, un mantenimento dei figli da 12.500 euro mensili e la loro custodia.

Ilary Blasi e lo “shhh” su Instagram: frecciatina a Totti?

Sul gesto della Blasi, già le persone si sbizzarriscono con le teorie di gossip più fantasiose. Quella più accreditata, però, rimane la frecciatina a Francesco Totti. Proprio quell’ex marito che troppe volte, come hanno dimostrato i giornali, ha portato la loro relazione sulla bocca di tutti. Situazione poi ingigantita nuovamente nei giorni scorsi, quando l’ex capitano della Roma avrebbe esposto pubblicamente un fastidio nel vedere sua figlia Isabel insieme a Bastian Muller, ovvero l’attuale nuovo compagno della Blasi. Ilary, dopo la vittoriosa sentenza ai danni dell’ex marito, avrebbe reagito in questa maniera, facendo impazzire i social e Instagram.

I fan adesso si dividono, tra le frange che rimangono fedeli a Francesco Totti e quelle che invece stanno nutrendo simpatia per la conduttrice de “L’isola dei famosi”. Sicuramente, per la conduttrice quel gesto non è stato fatto invano e sicuramente vedrà un significato dietro. Sicuramente, Ilary ha voluto mettere a tacere qualche persona. Plausibile, appunto, che dopo il divorzio l’indiziato numero uno sia proprio l’ex marito. C’è anche un altro dato da tenere in conto: come la donna voglia far tornare la privacy sulla propria vita privata, ormai da mesi puntualmente sulla bocca di tutti e con situazioni che purtroppo toccano anche i suoi figli. Non ultimo, la situazione legata al bacio di Chanel Totti, amplificato anche per la soap attorno al divorzio Totti-Blasi.