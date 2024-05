Dopo Alice ecco Pinocchio: all’Eur torna This is Wonderland | Come ottenere lo sconto del 50%

Laghetto dell’Eur un anno dopo. La strepitosa mostra luminosa This is Wonderland torna con un allestimento tutto nuovo: Alice e il ‘suo’ paese delle Meraviglie lascia spazio ad uno dei racconti più famosi e amati di sempre. A Roma ecco arrivare “Pinocchio”.

E’ tutto pronto per l’inaugurazione della stagione estiva a Roma. E tra gli eventi più gettonati dei prossimi mesi siamo sicuri ci sarà anche la mostra di scena all’Eur dedicata a “Pinocchio“, allestita sul solco dello straordinario successo di Alice nel paese delle meraviglie registrato lo scorso anno. In tre parole semplicemente This is Wonderland, ma in una veste tutta nuova.

La ricetta, però, è sempre la stessa ammirata nei mesi scorsi: installazioni luminose, spettacoli dal vivo, e soprattutto la meravigliosa cornice naturale del laghetto di uno dei quartieri più conosciuti della Capitale.

This is Wonderland Pinocchio: la mostra all’Eur 2024

Si riparte dunque dagli oltre 600.000 tagliandi staccati lo scorso anno, sicuramente un bel biglietto da visita per questo nuovo allestimento che, sulla carta, promette di essere all’altezza di quanto ammirato nel 2023. Il nuovo percorso espositivo ci porterà stavolta nell’universo creato da Carlo Collodi, con i visitatori che saranno lasciati sospesi tra il mondo reale e quello di fantasia.

Protagoniste saranno sempre loro, le mirabolanti installazioni luminose che torneranno così a colorare la notte romana dell’Eur. Un sogno a occhi aperti che ci porterà a riscoprire da vicino alcuni dei personaggi più iconici di sempre, da Pinocchio, a Geppetto passando per il duo truffaldino del Gatto e la Volpe. Senza dimenticarci della fatina (ci sarà anche quel ‘fastidioso’ ma leale grillo parlante?) o della spaventosa balena ovviamente.

Il percorso

I visitatori potranno visitare le oltre 11 aree tematiche che ospiteranno le opere d’arte, immersi nella suggestiva cornice naturale di più di 50.000mq situata all’ingresso di Roma. Non mancherà poi una food area, allestita sempre seguendo lo spirito stilistico della mostra, e lo spazio dedicato agli spettacoli dal vivo: in tal senso saranno un centinaio gli artisti di fama internazionale provenienti da tutto il mondo che si alterneranno negli show serali. Siete pronti allora a perdervi nel Paese dei Balocchi?

Quando apre la mostra This is Wonderland Pinocchio all’Eur, date e orari 2024 Roma | Biglietti

La mostra This is Wonderland di Pinocchio all’Eur aprirà al pubblico venerdì 31 maggio 2024 e rimarrà visitabile fino al 30 settembre. Non è da escludere tuttavia che, proprio come accaduto lo scorso anno, l’allestimento possa ottenere una proroga anche per le settimane successive ma questo dipenderà chiaramente dal riscontro in termini di visitatori.

Intanto ecco gli orari 2024 della mostra:

Dalle 18.00 all’1.00 con ultima entrata alle ore 23.45

Il biglietti partono da un costo di 10 euro, maggiori dettagli sul sito ufficiale della mostra.

Come ottenere lo sconto del 50%

Per chi desidera portarsi avanti l’organizzazione, sulla scia di quanto fatto con Alice lo scorso anno, ha lanciato un’interessante promozione. Registrandosi (gratuitamente) sul sito è possibile acquistare e ricevere i biglietti con uno sconto del 50%. Il tagliando intero costerà così soltanto 9.00 euro (prezzo di 7,50 più prevendita 1,50 euro). Per farlo è sufficiente andare sul sito ufficiale della mostra cliccando qui. Attenzione però: si tratta di una promozione a tempo la cui durata non è al momento nota.