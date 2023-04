Dove mangiare a Pasqua e a Pasquetta a Roma? Ristoranti aperti il 9 e il 10 aprile 2023

Vuoi passare Pasqua e Pasquetta a Roma, ma non sai dove andare a mangiare? Tranquilli, ci siamo qui noi apposta. Infatti, per le giornate del 9 e 10 Aprile, saranno tantissimi i ristoranti aperti e pronti ad accogliere i propri clienti. Che sia una gita per il Centro Storico della città, oppure una bella passeggiata sul lungomare di Ostia, sono molteplici le soluzioni per andare a fare un bel pranzo a base di pasta, prelibatezze della cucina romana o addirittura il pesce.

Dove mangiare a Roma nel periodo di Pasqua e Pasquetta?

Secondo la tradizione romana, il pranzo di Pasquetta si potrebbe passare presso le fraschette di Ariccia. Il luogo che dista mezz’ora di macchina da Roma, promette pranzi di ricche portate e portando il cuore della cucina romanesca. Dalla classica porchetta, ad arrivare agli antipasti a base di salumi, formaggi e verdure grigliate, senza dimenticarci le paste della tradizione. Tutto innaffiato, ovviamente, dalla buona “romanella” dei Castelli Romani.

Altra opzione molto valida, anche un pranzo a base di pesce tra le mete di Ostia, Fiumicino o Fregene. Qui, servirà prenotare con diversi giorni di anticipo i locali, per essere sicuri di trovare posto in quei due giorni. Il pranzo potrebbe essere di un costo medio-alto, ma una simile iniziativa garantisce di mangiare ad alta qualità e magari con affaccio sul mare. Ottima opzione per mangiare con amici in riva al mare oppure riunire la famiglia per le feste.

Al centro di Roma

Nel Centro Storico capitolino, una visita la merita anche il nuovo ristorante “Frezza – Cucina de Coccio”. Il proprietario è Claudio Amendola, che magari potrebbe passare lì in quell’occasione per portare gli auguri ai propri clienti e fan. Il ristorante per il periodo pasquale ha pensato a un menù romanesco, che comprende la lasagna ai carciofi, la coratella, l’abbacchio e i dolci per concludere il pasto.