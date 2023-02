Drogato, punisce il figlio a colpi di frecce usando una balestra: 40enne a processo

Drogato, vessava il figlio di 9 anni scagliandogli contro delle frecce tirate con tanto di balestra. Rinviato a giudizio per maltrattamenti in famiglia un uomo di 40 anni – padre di altri tre figli di sette, cinque e due anni – che sotto l’effetto della cocaina vessava il primogenito. Il 40enne, lo scorso venerdì, è stato condotto in carcere ed ora dovrà rispondere dell’accusa di spaccio.

Roma, in auto con balestra e frecce: denunciato novello Robin Hood

Le vessazioni al figlio a colpi di frecce e la denuncia dell’ex moglie

Tutto è partito dalla denuncia dell’ex moglie che non sapeva più come liberarsi dell’uomo che aveva reso la sua vita un vero e proprio incubo, una situazione che andava avanti da 7 anni. Raccolta la denuncia, gli investigatori hanno ascoltato, in audizione protetto, anche la versione del bambino. L’uomo con i figli ed in particolare con quello più grande usava dei modi bruschi e per punirlo alle volte lo metteva con le spalle al muro e poi gli scoccava contro le frecce tirate con la balestra. L’unica accortezza dell’uomo era quella di mirare alle gambe del piccolo.

La testimonianza del bambino

Un terribile testimonianza quella che arriva dal bambino il quale ha raccontato anche di aver visto più volte della cocaina circolare in casa. Ma non solo. Quando provava a prendere le difese della mamma nel corso di alcune discussioni familiari, il padre lo picchiava con la fibbia della cintura. Una violenza terribile che si consumava a suon di urla, di epiteti non certo gentile e di cinghiate, per l’appunto. Un vero e proprio incubo che è durato la bellezza di sette, lunghissimi anni.

Le indagini

La denuncia è arrivata nel marzo del 2021 ed ora le indagini sono state chiuse con il rinvio a giudizio. Il 40 dovrà affrontare un processo mentre i suoi figli provano invece a metabolizzare quanto costretti a subire.