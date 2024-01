Due gravi incidenti sulla Nettunense: sei feriti in codice rosso

Castelli Romani, 6 feriti in codice rosso a causa di due gravi incidenti all’altezza della Nettunense: strada chiusa per due ore.

Paura e scontri nella giornata di ieri all’altezza della Nettunense. Si registrano, infatti, due gravi incidenti in orari diversi della giornata. Dalla mattina alla sera un totale di 6 feriti lungo la stessa porzione di territorio. Precisamente al 17esimo chilometro della Nettunense, dalle parti di Lanuvio. Nella fattispecie in via Nettunense prima e via Caranella poi.

Il primo caso intorno alle 6.00 del mattino ha visto uno scontro frontale tra una Fiat Punto e una Jeep Renegade che hanno coinvolto una donna indiana con un figlio di 18 anni a bordo e un 70enne con la figlia 32enne. Entrambi sono stati condotti all’ospedale del Noc dei Castelli Romani. Erano in codice rosso. Sembrerebbe essere chiara la dinamica dell’incidente: la donna a bordo della Fiat ha invaso la corsia opposta travolgendo la Jeep che stava sopraggiungendo.

Nettunense chiusa per due incidenti: 6 feriti in codice rosso

Sul posto i Carabinieri della compagnia locale di Velletri in supporto alla Polizia locale di Lanuvio. Stessa sorte per una donna di 43 anni e un ragazzo di 23 che si sono scontrati sempre in macchina ma alle 20.00 della stessa giornata. Anche loro immediatamente condotti all’ospedale del Noc e alla clinica Città di Aprilia.

Proseguono gli accertamenti, infatti sul posto hanno stazionato Polizia e Carabinieri più il 118 che naturalmente è intervenuto in maniera tempestiva. Le analisi diranno qualcosa di più in seguito. Quel tratto di strada, ieri, è stato chiuso per circa due ore. Sale il numero degli incidenti stradali a Roma e nel Lazio anche con conseguenze piuttosto importanti. Il 2024 al volante non è iniziato sotto i migliori auspici.