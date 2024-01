Incidente mortale sulla Laurentina: carambola fatale, perde la vita un uomo

Incidente mortale stamattina sulla Laurentina. Deceduto, dopo una spaventosa carambola, un uomo di 78 anni. Stamattina un’altra vittima sul GRA.

Mattinata nera sulle strade di Roma, con due vittime a distanza di poche ore l’una dall’altra. Dopo il sinistro mortale avvenuto sul Raccordo, un’altra persona è deceduta stavolta sulla Laurentina. A perdere la vita un 78enne, che non è sopravvissuto all’impatto avvenuto contro un’altra macchina.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. L’uomo è morto durante il trasporto in Ospedale.

Incidente sulla Laurentina oggi

L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30 di oggi mercoledì 3 gennaio 2024 in direzione Pomezia all’altezza del km 18.00. A rimanere coinvolte sono state una Opel Mokka, che procedeva in direzione Pomezia, e una Ford Focus, che sopraggiungeva nella direzione opposta.

Ebbene, secondo una prima ricostruzione l’uomo alla guida del primo mezzo, il 78enne (italiano, ndr) deceduto, avrebbe improvvisamente sbandato impattando contro il guardrail. Dopodiché, nella carambola impazzita, avrebbe colpito la Focus che arrivava in quel momento.

Inutili i soccorsi

Il conducente della Opel, a seguito dell’impatto, è deceduto durante il trasporto al Campus Biomedico. Grave anche il 57enne, ovvero l’altro automobilista, portato in gravi condizioni all’Ospedale Sant’Eugenio.

Bilancio drammatico sulle strade di Roma

Sempre stamattina, come detto in apertura, un altro automobilista è deceduto sul Grande Raccordo Anulare all’altezza dell’uscita di Via della Pisana. A Ostia, invece, sulla Colombo, tre giovanissimi sono finiti in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto sulla Cristoforo Colombo. Un bollettino di guerra dunque sulle strade di Roma nella sola giornata di oggi: due morti e cinque feriti, di cui 4 gravi. Un dramma infinito, dopo appena soli tre giorni del nuovo anno.